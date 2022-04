Seis meses después del disparo accidental del actor Alec Baldwin en el set de ‘Rust’, que terminó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins, la policía de Estados Unidos revela imágenes inéditas. Los videos fueron grabados por las ‘body cams’ (cámaras corporales) que mantienen los oficiales en el pecho.

El primer video muestra a policías y paramédicos reunidos en la capilla en donde ocurrió el incidente. Se puede ver a Hutchins recibiendo atención médica y a Joel Souza, director de cine, quien también fue herido de bala por el arma que empuñaba Alec Baldwin.

Luego de desempacar los implementos médicos necesarios para atender a los heridos, el oficial sale y solicita apoyo aéreo para trasladarlos. Enseguida se dirige con el actor estadounidense y le explica que tiene que quedarse en el lugar para que explique la situación. “Sí, yo era el que sostenía el arma. ¿Qué es lo que necesita?”, respondió Baldwin a la pregunta del agente policial.

Otro video muestra a Balwin en la oficina de policía del Condado de Santa Fe, en Nuevo México (EEUU), estado en donde ocurrió el accidente. Una de las oficiales le da la noticia que la mujer, a la que había disparado en el set de rodaje, murió. “Tengo malas noticias”, le dice la oficial. Y prosigue: “Ella no lo logró”. Al tiempo, el actor hace un gesto de sorpresa.

“Él (Joel), todavía está en el hospital pero la otra persona involucrada no lo logró. Lo siento”, menciona la oficial. Las autoridades hicieron públicos todos los materiales asociados al accidente, incluyendo el clip de la escena grabada antes del disparo, en donde se puede observar a Alec Baldwin interpretando a su personaje.

The Santa Fe County Sheriff’s Office has released evidence related to the deadly shooting on “Rust” movie set in New Mexico last year. Included is this clip of the scene where the film’s cinematographer was killed by a gun in Alec Baldwin’s hands pic.twitter.com/enNq4sJLo7