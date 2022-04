‘Vimos el mundo cambiar’: Ellen DeGeneres anuncia el fin del rodaje del último episodio de su programa

El próximo 26 de mayo será el último programa del ‘The Ellen DeGeneres Show’, el icónico programa de entrevistas que se retira con una racha de 19 temporadas. Para le comediante y actriz de 64 años, su paso por la televisión estadounidense y entrevistar a las personas ha sido «el mayor privilegio» de su vida.

DeGeneres reveló, a través de un post de Instagram, que el episodio final de su programa de entrevistas había sido filmado. «Cuando empezamos este programa en 2003, el iPhone no existía. Las redes sociales no existían. El matrimonio gay no era legal», escribió. «Vimos el mundo cambiar, a veces para mejor, a veces no.»

La presentadora remarcó que pasara lo que pasara, su objetivo siempre era que el espectáculo fuera ‘un lugar donde todos pudiéramos reunirnos y reír durante una hora’. Y continuó. «Ser invitado a sus vidas ha sido el mayor privilegio de mi vida y me ha traído una alegría increíble. Gracias. Gracias. Gracias.»

Entre los personajes que pasaron por las casi dos décadas de programa está el expresidente y la exprimera Michelle Obama, así como actores como Jennifer Garner, Channing Tatum, Zac Efron. Estrellas como Serena Williams, Adam Levine, Behati Prinsloo, Gwen Stefani, David Letterman, Diane Keaton, Kim Kardashian y la esposa de DeGeneres, Portia de Rossi también se sentaron en la sala del programa.

‘The Ellen DeGeneres Show’ acaba luego del escándalo que suscitaron las acusaciones de un ambiente de trabajo tóxico en 2020. El final del programa se anunció poco después. DeGeneres dijo al anunciar la conclusión del programa que ella sabía que la temporada 19 sería la última antes de que las acusaciones salieran a la luz.

Fuente | TV Insider/