Viña del Mar 2023: Cristina Aguilera se presenta este 23 de febrero

El festival Internacional de la Canción de Viña del Mar contará este jueves 23 de febrero del 2023 con la participación de la cantante de raíces ecuatorianas Christina Aguilera, quien se presentará por primera vez en el escenario de la Quinta Vergara.

Sus fanáticos esperan un gran show con sus principales éxitos, entre ellos Genio Atrapado, Una Mujer, Candyman, Dirrty, Fighter, I Turn yo You, Ain’t no Other Man, y Your Body, entre otros. La presentación de Aguilera está prevista para las 22:00 horas de Chile (20:00 en Ecuador) y se podrá ver por StarPlus.

La cantante llegó a inicios de la semana a la ciudad chilena para preparar su show. En esta jornada también se presentará Fabrizio Copano y el rapero chileno Polimá Westcoast.

Tres Dedos eliminado

Además, hoy se conocerá al ganador de la categoría internacional, en la que participó el ecuatoriano John Taleb, conocido artísticamente como Tres Dedos. Su salida causó revuelo en redes sociales pues sus seguidores consideraron injusta la calificación al representante de Ecuador.

En redes incluso se llegó a relacionar la decisión del jurado con la polémica por el Mundial de Catar 2022. Tres Dedos competía con el dueto chileno Yorka, la solista guatemalteca Zelaya, el colombiano Teo, la mexicana Ely Blancarte y la argentina Mila Manes. Su resultado final de 4,8, que no le alcanzó para continuar en la competencia.

El chileno Yorka, la mexicana Ely Blancarte y la guatemalteca Zelaya clasificaron a la final y tendrán que demostrar su talento para consagrarse en el escenario chileno, donde grandes artistas latinoamericanos ratificaron su éxito. Entre ellos Karol G, Tini, Emilia y Alejandro Fernández, quienes obtuvieron una gaviota de plata y oro por sus inolvidables shows.

