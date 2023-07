Vingegaard destroza a Pogacar y consolida liderato en el Tour de Francia

El danés Jonas Vingegaard dio un paso importante hacia la victoria final en el Tour de Francia al ganar, este 18 de julio del 2023, con facilidad la contrarreloj alpina, decimosexta etapa de la ronda gala. El corredor de Jumbo sacó 1 minuto y 38 segundos a su rival, el esloveno Tadej Pogacar (UAE).

En espera de la última jornada alpina, el miércoles, con el temido Col de la Loze en el programa, Vingegaard está más cerca de lograr su segundo triunfo consecutivo en el Tour, con una ventaja de 1:38 sobre Pogacar, segundo en la general, a falta de cinco etapas.

It was all about our @MaillotjauneLCL, @TamauPogi and @_rccarlos in the last KM, and boy, was it a good one. Relive the last KM ⏮️



Un chrono de légende. Un Maillot Jaune qui renverse le Tour !

Revivez le dernier KM ⏮#TDF2023 pic.twitter.com/FYFDLe779U