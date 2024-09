¿Por qué expulsaron a ‘Vitamina’ Sánchez en el Liga vs. Barcelona? El entrenador de la ‘U’ Pablo ‘Vitamina’ Sánchez miró la roja en el duelo de la noche del sábado 31 de agosto de 2024. No podrá estar presente en el reinicio del torneo local, en 15 días.

Pero, ¿qué sucedió? el técnico de Liga de Quito lo explicó tras el partido. Según ‘Vitamina’, el árbitro Gabriel González lo echó porque él reclamó una falta de Bryan Oyola sobre Luis Estupiñán, en el segundo tiempo del partido en el que la ‘U’ se impuso por 3-0-

«Todo sucedió en la cara del árbitro. El jugador (Oyola) le pega una cachetada a Luis delante del árbitro. Correspondía una roja», dijo en Zapping Sports.

¿Por qué expulsaron a ‘Vitamina’ Sánchez en el Liga vs. Barcelona? «Me enojé y se lo reclamé al árbitro porque se estaba equivocando. Me preocupa eso porque están dejando pegar, no están sacando las tarjetas que deberían sacar y no lo digo por la mía, sino por las otras tarjetas», aseguró ‘Vitamina’ Sánchez.

«Los vengo viendo (sic) de manera imparcial. Son malos los árbitros», agregó el técnico de los azucenas.

Vitamina Sánchez 🎙️ habló sobre el arbitraje de hoy en el Rodrigo Paz Delgado.#ZappingSports pic.twitter.com/vg6L7Q69gL — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) September 1, 2024

El entrenador de los albos va encontrando el funcionamiento a su equipo. Los universitarios quieren pelear por ir a la final del torneo local. También apuntan a avanzar en la Copa Ecuador. En este torneo ya están en cuartos de final.

El Nacional o Deportivo Santo Domingo será el rival de Liga de Quito en la instancia de la Copa. Ambos clubes chocarán en Santo Domingo, la próxima semana. Mientras tanto, la ‘U’ y ‘Vitamina’ Sánchez siguen disfrutando el gran momento del club en la LigaPro.

