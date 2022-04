De la salud del presidente de Rusia, Vladimir Putin, se especula en medios de comunicación internacionales. Sobre todo por videos, como el de la reciente reunión con su ministro de defensa Sergei Shoigu, que circulan en redes sociales y por los que aseguran que el líder sufre de Parkinson.

El Kremlin y Shoigu se reunieron para discutir la estrategia militar de Rusia en Ucrania, específicamente en la ciudad de Mariúpol. Aunque lo que se trató en la conversación ocupó los titulares, los gestos de Putin también se volvieron un tema a tratar. En el video se le puede ver al mandatario agarrando la mesa, demostrando tensión y avivándola con su posición: algo encorvado en su silla.

“¿Soy solo yo o Putin realmente parece menos saludable con cada día de la guerra?”, tuiteó el periodista Illia Ponomarenko que trabaja en el medio ‘The Kyiv Independent’. “Puedo ver una diferencia drástica entre ahora y finales de febrero”, agregó.

Putin is hailing Russia's "liberation" of Mariupol after his forces completely destroyed during a two-month siege. He told defense minister Sergei Shoigu to block off the Azovstal metallurgical plant, where the last Ukrainian troops are holed up, "so that a fly can't get in." pic.twitter.com/g2lNd44qXF

Louise Mensch, autora y exmiembro del Parlamento del Reino Unido, recordó un artículo que escribió el mes pasado. En él especulaba que Putin podría estar escondiendo una enfermedad. “PD: Informé, Vladimir Putin tiene la enfermedad de Parkinson y aquí lo pueden ver agarrando la mesa para que su mano temblorosa no sea visible pero no puede evitar que su pie golpee”, tuiteó.

Otro video muestra a Putin durante una misa para para la Pascua ortodoxa en Moscú del pasado domingo. Usuarios en redes sociales aseguran que, contrario a su imagen viril y casi militar que suele demostrar, en el evento lució un tanto incómodo e inquieto, sacando la lengua y mordiéndose los labios.

Más inusual todavía se puede ver al mandatario en un video del encuentro con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Previo a saludar a su homólogo, Putin parece hacer unos movimientos descontrolados con su mano y, posteriormente, camina con una pierna rígida antes de dar unos pasos hacia delante para abrazarlo.

