Voces Femeninas Latinas

Traemos una playlist que nos muestra, con ritmo y sabor, el poder de las voces femeninas en la música latina.

No hay pop sin las voces de las mujeres, y eso aplica el doble para el pop en español. Sin la osadía de las mujeres en la industria de la música, sin la emoción que proyectan en cada nota, sin su curiosidad por traer y mezclar nuevos estilos… pues, sencillamente la música que escuchamos hoy día no sería tan interesante.

Por eso, hemos creado una lista con los mejores temas femeninos de América Latina, para perdernos en la fuerza de sus cantos, en los sentimientos que evocan sus voces, en los ritmos que exploran con sus canciones. Aquí están los ritmos mexicanos que explora Mon Laferte en canciones como La mujer, el grito por la igualdad de Aitana en Ni una más, los sonidos seductores de Kali Uchis en Telepatía… ¡y muchas otras artistas más!

Y este artículo no estaría completo sin la voz de Greeicy. Una de las voces femeninas más representativas del pop en nuestro idioma, desde 2017 nos ha traído todo un abanico de emociones y sensaciones con sus canciones: desde los ritmos tropicales de Brindemos hasta el sonido irresistible y sensual de Amantes. Ahora llega con un nuevo álbum de estudio, La carta, un viaje personal y emotivo en el que la artista explora con creatividad sentimientos que van desde la alegría más pura a la desesperación más sombría.

“La carta es un disco que viene terminándose desde hace casi 3 años, antes de la pandemia y por muchas razones, con sentido y muchas sin sentido, se pospuso hasta el día de hoy, así que es un disco con el que he pasado por todos los estado de ánimo”, cuenta la artista. “Me he desilusionado, he perdido la esperanza y la fuerza, pero en medio del camino, la misma “carta” llegaba con su magia a salvarme y reconectarme con eso

que soy y con eso que amo”. Así nacen temas inolvidables en el catálogo de esta joven cantante que hemos escuchado como sencillos a lo largo del año, como es el caso de Los besos y Te creí junto a la legendaria banda Cultura Profética.

Esta es una lista de reproducción que captura lo mejor de la música latina… traído por las mejores voces femeninas del continente.

SPOTIFY: Voces Femeninas Latinas

DEEZER: Voces Femeninas Latinas

