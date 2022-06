Dentro de un género con tantos artistas, hay cantantes que se han convertido en instituciones legendarias.

Hay artistas que han marcado el sonido de lo urbano. Sus voces y sus ritmos se pueden reconocer en cualquier idioma, sus canciones trascienden fronteras. Hay voces dentro del género que son más que simples cantantes; son instituciones que merecen la reverencia apropiada.

Por eso, queremos traer una playlist de Spotify que reúne las mejores voces urbanas de nuestra generación, una lista con los mejores ritmos que nos ha regalado el género. ¿Cómo no hablar y disfrutar del innegable estilo de Karol G, que mezcla diferentes géneros para crear piezas irresistibles como Sejodioto y la reciente Provenza? ¿Cómo no dejarnos llevar por las irresistibles letras de Feid, que nos ha traído algunos temas perfectos para las discotecas como Chimbita y Ferxxo 100? ¿Y cómo no vamos a entregarnos al ritmo de J Balvin, uno de los embajadores del género en todo el mundo, que nos ha dado algunos de los himnos del género como Ginza, Safari y muchos más?

Solo con estos tres talentos, podemos asegurar que algunos de los mejores artistas del género están aquí.

¿Qué espera para sumergirse en su ritmo innegable, para entregarse a una noche de fiesta acompañado de los ritmos imperdibles de estos maestros del reguetón? Todo lo que tiene que hacer es darle PLAY a nuestra iista de reproducción.

SPOTIFY: Voces Urbanas

DEEZER: Voces Urbanas

