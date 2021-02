El regreso de la serie de animación estadounidense ‘Rugrats’ es oficial, sin embargo, no será en la televisión ni en la pantalla grande. Sus creadores y productores planean estrenarla en la plataforma Paramount +, con el objetivo de ganar terreno en el mercado de los ‘streaming’.

Las aventuras de los bebés más famosos de la historia volverán junto a un catálogo de programas que reúne a clásicos del estudio y de Nickelodeon. Aunque la serie tiene un nuevo aspecto (formato 3D), se aseguró que los personajes mantendrán las voces originales con las que cautivó al público entre 1991 y 2004.

#ParamountPlus is bringing back your favorite babies: The Rugrats. The new series features the original voice cast with an updated animation style. pic.twitter.com/2vmzPUhmXc