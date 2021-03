La obra de uno de los más grandes compositores de ópera de la historia permea el arte que consumimos hasta el día de hoy.

Nada parecía indicar que el joven Wilhem Richard Wagner se dedicaría a la música: de pequeño nunca prestó mucha atención a la composición musical; de todos los hermanos en su hogar, fue el único que no recibió clases de piano. Pero cuando tenía trece años, escribió un guion para una obra llamada Leubald, e insistió en que esta obra tenía que ir acompañada de música. ¿Y quién más lo iba a hacer, si no él?

De la noche a la mañana, se empeñó en aprender a interpretar y componer. ¡Y vaya que lo hizo! Richard Wagner pasaría a convertirse en uno de los grandes compositores de ópera del siglo XIX y en uno de los artistas más reverenciados de la música clásica.

Fue el hombre que revolucionó la creación de la ópera, al componer y crear el libreto él mismo para crear una sola unidad artística; fue la persona que inventó el leitmotif, un sonido repetitivo en la música hecho para representar un tema o personaje en la historia.

Wagner, la leyenda musical

Fue la leyenda que creó una de las óperas más ambiciosas de todos los tiempos, con El anillo del nibelungo (Der Ring des Nibelungen, en alemán), que le tomó 26 años terminar pero que terminaría por darnos algunas de las piezas más icónicas de su carrera.

No solo eso, sino que su música ha permeado la cultura popular a lo largo de los años: ¿quién puede olvidar el sonido de su famosa Cabalgata de las Valkirias como trasfondo a la guerra de Vietnam en Apocalypse Now? ¿Quién no recuerda el sonido de Das Rheingold en la película Nosferatu the Vampyre de Werner Herzog o en la más reciente entrada de la franquicia de Alien, o el momento en el que la música de El holandés errante le da ritmo a la frenética acción de los Looney Toons?

Aunque Wagner insistiría en que sus obras necesitan ser apreciadas en un teatro, con actores y sets y orquesta sinfónica en vivo… Bueno, Wagner no vivió en medio de la pandemia del COVID-19. Así que, mientras esperamos a que abran los teatros y las salas de cine, ¡disfrutemos de la música de esta leyenda de la ópera con esta playlist con sus obras más conocidas!

