Walter Spurrier: La proforma presupuestaria enviada no es lo que se va a aplicar

«La proforma presupuestaria que han envidado no pueden tomar en cuenta lo que ya no está vigente, entonces, no es realmente lo que se va a aplicar«. Así lo manifestó el analista económico Walter Spurrier, este viernes 23 de febrero de 2024.

En entrevista para Teleamazonas Spurrier explicó que la proforma enviada solo cumplió con lo que establece la ley. «Pero está en trámite una ley que va a cambiar sustancialmente los ingresos del sector público», enfatizó.

El analista sostuvo que basado en los aspectos planteados, que son de corto plazo, «el Gobierno va a tener que hacer esfuerzos no solo en la parte tributaria, sino tratar de destrabar el dinero de ingreso de inversión al país»

Wlater Spurrier se refirió también a la inversión que necesita el país. «si no hay inversión es una fuente menos de ingreso, una fuente menos de creación de empleo y una fuente menos de ingresos tributarios. Esa es una de las reformas estructurales que se deben hacer», señaló.

Sobre el recorte del gasto público, Spurrier señaló que «en la realidad es prácticamente imposible» cumplirlo. Además, resaltó que sin apoyo internacional la situación sería más compleja todavía.

