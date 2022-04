Warner Bros estaría evaluando la permanencia del actor Ezra Miller en futuros proyectos con la compañía, luego de la reciente controversia. Miller, quien debutó con el personaje de Flash en la Liga de la Justicia de 2017, fue arrestado en Hawái tras alterar el orden dentro de un bar.

De acuerdo con información preliminar, Miller gritó obscenidades y le quitó el micrófono a una mujer que cantaba en el karaoke. Posteriormente se lanzó contra un hombre que jugaba a los dardos. Por culpa de este comportamiento, los altos directivos de Warner convocaron a une reunión de emergencia en la que, según Rolling Stone, acodaron pausar todos los proyectos futuros que tengan con el actor estadounidense.

Esto incluiría sus próximas apariciones en el Universo Extendido de DC. Por supuesto, las sanciones a Miller no contemplan a la película ‘The Flash’, ya que su rodaje finalizó a principios de octubre de 2021. Actualmente está en proceso de postproducción y edición para ser estrenada en cines el 23 de junio de 2023.

No se conoce, hasta el momento, qué películas contempla la reciente decisión de Warner, ya que una secuela de The Flash todavía no está confirmada. En tanto, medios de espectáculo sacaron a relucir que este no es el primer escándalo de Ezra Miller. En 2020 se hizo público un video del actor atacando una fan: la ahorcó y después empujó al suelo. Desde aquel momento se habló de un posible despido por tan lamentable comportamiento.

