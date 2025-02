Todo lo que debes saber sobre WhatsApp Plus; ¿ventajas y riesgos?

Actualizado 21:11

WhatsApp Plus ha ganado popularidad como una alternativa a la aplicación oficial de WhatsApp, pues ofrece funciones adicionales y opciones de personalización que no están disponibles en la versión original.

Sin embargo, su uso conlleva riesgos que los usuarios deben considerar antes de instalarla. WhatsApp Plus es una versión modificada de WhatsApp, desarrollada en 2012 en España por programadores externos. El logo es similar al original. Sin embargo, en lugar del tradicional color verde, es de color azul.

A diferencia de la aplicación oficial de Meta, esta versión no está disponible en la Google Play Store, ni App Store, por lo que su instalación requiere la descarga de un archivo Android Application Package (APK).

Funciones y ventajas de WhatsApp Plus

Uno de los principales atractivos de WhatsApp Plus es su amplia variedad de opciones de personalización, lo que ha hecho que usuarios opten por esta versión no oficial.

Esta aplicación de mensajería, al igual que la original, permite enviar mensajes, fotos, videos, documentos y otros archivos. Sin embargo, incluye otras funcionalidades como:

Cambiar la apariencia de la aplicación , incluyendo colores, fuentes y temas.

, incluyendo colores, fuentes y temas. Ocultar el estado ‘ en línea ‘ o el doble check azul de lectura.

‘ ‘ o el doble check azul de lectura. Enviar archivos de mayor tamaño en comparación con la app original.

en comparación con la app original. Más emojis

Publicar estados con más texto, entre otros

Los riesgos de usar WhatsApp Plus

A pesar de sus ventajas, WhatsApp Plus no es una aplicación reconocida ni respaldada por Meta, lo que implica serios riesgos de seguridad y privacidad.

Por ejemplo, WhatsApp Plus no cuenta con los mismos protocolos de seguridad que la aplicación oficial. Esto significa que la información personal, como números de teléfono, conversaciones y contactos, puede estar expuesta a hackeos, malware o filtraciones de datos.

Además, Meta ha advertido en varias ocasiones que el uso de aplicaciones no oficiales puede provocar en la suspensión temporal o permanente del número de teléfono vinculado a la cuenta.

Al no estar regulada por Meta, WhatsApp Plus no recibe actualizaciones automáticas ni soporte oficial en caso de errores o problemas de funcionamiento. Además, existe el riesgo de instalar software malicioso

