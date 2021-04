“WhatsApp rosa”, un engaño para hackear tu celular

Muchos usuarios en redes sociales reportaron una nueva por whatsapp, la aplicación de mensajería instantánea más usada a nivel mundial, se trata de un enlace que invita cambiar el color de tu aplicación

Además, promete la incorporación de nuevas funciones que permita a las personas mejorar su comunicación por medio de este servicio

Uno de los primeros en alertar sobre esta situación fue el investigador de ciberseguridad Rajshekhar Rajaharia, quien explicó en su cuenta Twitter los riesgos que puede tener este malware que se descarga por medio de un APK.

Según varios expertos , al hacer clic en ese link que ofrece convertir WhatsApp en un color diferente y puede hacer que los usuarios pierdan por completo el acceso a sus cuentas, e incluso al celular

Asimismo, se recomienda actualizar a la última versión de WhatsApp para evitar los problemas fruto de estas vulnerabilidades

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2