Paparazzis y usuarios en redes sociales captaron al actor estadounidense Will Smith en India, aparentemente por un ‘viaje espiritual’ que se toma a casi un mes del viral incidente en la edición de los Oscars 2022. De acuerdo con el portal TMZ, Smith llegó el sábado a un aeropuerto privado ubicado en la ciudad de Mumbai.

“Estaba claro que los paparazzi en la India sabían que vendría», se lee en el portal. El protagonista de ‘Hombres de Negro’ y ‘El método Richard’, sonrió y saludó a sus fans 12 zonas horarias y media antes de su casa en Los Ángeles.

Aunque no están claros los motivos del viaje de Smith, portales de entretenimiento especulan que estaría buscando el ‘camino espiritual’ como medida para el manejo de la ira. Esto en torno a la bofetada que le propinó al comediante Chris Rock en la gala de los premios Oscar. Rock hizo un chiste acerca a la apariencia de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, y este último irrumpió en el escenario para abofetearlo.

Will Smith Spotted In Public first time after Oscar Slap in Mumbai India👀 pic.twitter.com/s4aag4Z2nD