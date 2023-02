Wilman Terán acude al Cpccs para exponer sus retos en la Judicatura

El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, acudió este miércoles 15 de febrero del 2023 al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para exponer sus retos en el cargo. Su nombramiento por parte de la institución se dio el lunes 13.

Ante la presencia de los máximos representantes de la Función Judicial, el nuevo presidente firmó un acta simbólica de compromiso con la ciudadanía. El documento contiene los pilares de su plan de trabajo e incluye aspectos como la modernización del sistema de justicia, la gestión de escuelas de capacitación y transparencia de la Función Judicial.

Por su parte, los consejeros del Cpccs dijeron que no pudieron escuchar la exposición de Terán de forma presencial, ya que no era viable retroceder el proceso de designación. Sin embargo, aclararon que al revisar su documentación y plan de trabajo, no les quedó duda de su capacidad.

Luego hicieron varios pedidos. Entre ellos estuvo que durante las acciones que se prevean no se olvide lo que es necesario aplicar en las instalaciones judiciales. También se solicitó que se atienda a los abogados en el ejercicio libre de la profesión.

Lea también:

La designación de Wilman Terán pone fin a un año de polémicas en el Consejo de la Judicatura. Con este acto queda legalmente conformado el órgano de Gobierno, administración y disciplina de la Función Judicial.

También en Teleamazonas: