Xavier Hervas analiza su cuarto lugar en las preferencias electorales

El candidato presidencial Xavier Hervas, que terminó en cuarto lugar en los comicios del pasado 7 de febrero, habló de los resultados electorales.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Hervas indicó que tiene sentimientos encontrados.

«Hemos logrado algo histórico, que es interesar a los jóvenes en la política. Tuvieron una afluencia muy importante en las elecciones. Y también logramos un despertar de los ciudadanos desde lo positivo en la política, desde la emoción de ver un Ecuador productivo. Desde el anhelo de ver un mejor país, desde esa ilusión que nos caracteriza la autoestima de los ecuatorianos», indicó Xavier Hervas.

«Desde aquí mi agradecimiento a todos los voluntarios y jóvenes protagonistas de nuestra campaña», agregó.

Campaña en redes

Sobre su campaña en redes sociales, Hervas considera que fue un desafío importante para todos los ecuatorianos. «Todo lo que hicimos lo hicimos con estrategia, siempre pensando en el bienestar del país».

«Yo soy nuevo en la política, las redes sociales ha sido lo que aspiramos que sea la política en el Ecuador. Un espacio permanente de diálogo, de comunicación. Yo que yo aspiro es a liderar una nueva manera de hacer política en el país, una política de ideas no de toxicidad. Una política de propuestas no de confrontación y, fundamentalmente, una política que una a los ecuatorianos. Que los políticos tradicionales no nos sigan dividiendo como sociedad», afirmó Xavier Hervas.

Apoyo a algún finalista

Sobre respaldar a alguna de las tendencias finalistas, Hervas fue claro al manifestar que tiene una posición clara. «De total oposición a esa posibilidad que regrese a secuestrar nuestro país esa extrema izquierda populista y corrupta que vivimos tantos años. Y que nos dejó este mismo gobierno», dijo.

«Ahí, claramente, todo lo posible e imposible para que esa manera de gobernar tan mala para la sociedad ecuatoriana, que no regrese al país», dijo Hervas.

