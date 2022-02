«Ya no somos ni seremos», la nueva canción con la que arrasó Christian Nodal

Después del rompimiento de su compromiso con Belinda, Christian Nodal lanzó su más nuevo sencillo, “Ya no somos ni seremos” que será parte de su disco Forajido.

Fue desde su Twitter donde el cantante de regional mexicano confesó que tras un amplio periodo de crear música, por fin sería el momento de empezar a compartirla con sus fans.

“No saben cómo se me llena el pecho de felicidad… por fin después de casi 2 años de guardar tanta música este viernes 18 comienza a salir mi música. Gracias a tod@s mis fans por la paciencia, amor y apoyo! (…) Pooor fiiiin el próximo fin se viene el dueto con Maná”, escribió.

El video de la canción es a blanco y negro se puede observar a Nodal manejando. Aparece la imagen sobrepuesta de una mujer rubia.

“Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice, nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos, ni seremos”, son otras de las frases que componen esta canción.

Sus fans creyeron que la canción estaba dedicada a Belinda y le enviaron mensajes de ánimo al intérprete.