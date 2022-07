Yailin responde a las críticas de sus fotos sin edición

Hace pocos días unas fotografías capturadas por un paparazzi se volvieron virales en redes sociales al mostrar supuestamente a Yailin al natural y sin retoques.

La joven fue captada en el momento en el que se encontraba junto a una moto de agua con Anuel y la foto se llenó de reacciones

Tras la publicación de las imágenes Yailin se mostró molesta y respondió a las críticas.

La cantante aseguró que las fotos filtradas no muestran realmente su silueta y señaló que estas fueron “editadas”.

“Yo no tengo que sentirme mal, ¿Ustedes me parieron a mí? ¿Ustedes me dan un plato de comido?”, aseguró molesta

Después siguió increpando a los ‘haters’, a quienes acusó de siempre estar atentos de cada movimiento que hace. “No hacen nada más que estar atentos a mí. A la vida ajena de otra”, dijo