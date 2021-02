24 0

El candidato presidencial Yaku Pérez, en el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», afirmó que la tendencia es irreversible y se ve en segunda vuelta electoral.

Tras agradecer a los ecuatorianos que votaron por su propuesta y confiaron en él, indicó que matemáticamente y por tendencia, ya estaría en la segunda vuelta.

«Otra vez las encuestadoras se volvieron a equivocar. Me ponían 13 puntos pero terminamos obteniendo más de 20 puntos. Cuando salieron los primeros resultados del CNE en el conteo rápido, el tercero subió al segundo lugar. Y luego, los resultados que aparecían en la página oficial del CNE, se pudo evidenciar que estamos en segundo lugar», afirmó Yaku Pérez.

«Si hoy estamos con 20.12 frente a 19.50, pues vemos que es irreversible. La tendencia no va a cambiar. Los números van a poder variar algo, pero la tendencia que vamos a segunda vuelta es irreversible», enfatizó el candidato.

Sobre especulaciones que hablan de un posible fraude en su contra, Yaku Pérez indicó que tiene algunas evidencias.

«Primero, no se nos permitió a nuestros delegados. Fue una generalidad que nos llamaban de todas las provincias que no nos permitían ingresar para el conteo. Segundo, les impedían las fuerzas armadas. Claro, no porque ellos quieren sino porque debe haber una disposición de arriba. Las FF.AA. solo cumple órdenes», indicó Pérez.

De igual manera denunció que no les permitieron tomas fotografías de las actas originales, únicamente de los borradores.

«Las actas originales contienen el número del acta y todos los detalles. En cambio el borrador no tiene eso y para una impugnación, el borrador de un acta no es suficiente», apuntó.

«Tercero, pudimos comprobar actas que nos daban dos votos. Esa misma acta, cuando se hace la apertura y recuento, había 62 votos. Es otra de las formas en donde se puede evidenciar que hubo algunas inconsistencias e irregularidades. Eso es lo que hoy vamos a tener una reunión con los representantes de la OEA y los integrantes del CNE», adelantó Yaku Pérez.

