Yaku Pérez confirmó su desafiliación de Pachakutik. El excandidato a la presidencia rechaza el acuerdo entre Pachakutik y CREO.

“Hoy, con mucha tristeza y sabiendo las repercusiones que puede tener, pero que queden en libertad los asambleístas de Pachakutik para que sigan el camino. Yo me hago a un lado, no quiero ser obstáculo. Dejó en libertad y a la vez no me responsabilizó de los acuerdos”, aseguró Pérez en rueda de prensa

Y añadió: “si estoy equivocado seré el primero en reconocer y pedir perdón”

Escuche aquí sus declaraciones