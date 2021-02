Yaku Pérez y Xavier Hervas estrecharon manos

Yaku Pérez aseguró que los resultados proporcionados por el CNE marcan una tendencia irreversible que lo ponen en la segunda vuelta.

Mientras tanto , Xavier Hervas indicó que su postura será en contra del retorno del llamado Socialismo del Siglo 21.

Ambos se encontraron esta mañana y estrecharon sus manos.

La política debe ser alegre, no tóxica.

Mi respeto siempre a nuestros electores que saben elegir con inteligencia. Es nuestra labor prevenir y asegurar que no regrese el modelo obsoleto de la dictadura correista. Por eso no podemos seguir haciendo la política de siempre 🇪🇨 pic.twitter.com/Wscr12lOjV