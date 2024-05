Con Axel bailando salsa -o al menos intentándolo- Yo Me Llamo vivió una noche de estreno entre géneros musicales que recorrieron desde el extremo chileno con Mon Laferte hasta el norte del continente con Frank Sinatra.

Así, el canal de la familia ecuatoriana, Teleamazoznas, estrenó la noche de este martes, 28 de mayo de 2024, el programa de imitación más importante del país. Miles de imitadores se dieron cita a los casting en busca de ser parte de la escuela Yo Me Llamo en su séptima temporada.

Con la presentación de Fiorella Solines, como nueva copresentadora del programa arrancaron las audiciones con una Mon Laferte que recibió tres botones rojos porque su voz no se ajustó a la afinación de la artista original.

Mire también

La agrupación musical, RBD subió al escenario con la confianza al tope y los cinco imitadores se llevaron los tres botones verdes. Junto a ello, los buenos comentarios del jurado que los animaron a seguir trabajando para llegar a su mejor performance.

A Bruno Mars le falló su pronunciación en inglés. Aunque su presentación estuvo llena de energía no obtuvo los botones verdes esperados para entrar a la escuela de Yo Me Llamo.

Marco Antonio Solis puso la nota emotiva de la noche al recordar a sus hijos que son quienes creen en él y lo impulsaron a estar en las audiciones para el mejor programa de imitación del país.

Su timbre de voz, afinación y parecido con el artista le hizo acreedor a los tres botones verdes y su clasificación directa a la escuela de Yo Me Llamo.

Por su parte, Nickky Jam no entró en personaje, su imitación de “Yo no soy tu marido” no le alcanzó para ser parte de la competencia. A quien su imitación si le fue suficiente fue a Marisela, que se llevó los aplausos y conquistó a los jurados con su interpretación de “Sin él”. Esto le permitió obtener los tres botones verdes que la ponen en competencia para convertirse en la mejor imitadora de canto del país.

Waldokinc, llegó desde Esmeraldas para poner toda su rima en el escenario; pero su timbre de voz le jugó una mala pasada y su performance no fue el esperado. Un botón rojo lo dejó fuera de competencia.

Un coqueto Pedro Infante enomoró a las juezas

Pedro Infante, con su voz inigualable, su coquetería y su puesta en escena hizo que el jurado cediera a sus encantos y presionara los tres botones verdes para hacerlo parte de la escuela de Yo Me Llamo, séptima temporada.

Para Marc Anthony, “Valió la pena” la energía derrochada en el escenario, ahora podrá afinar detalles y tener la posibilidad de convertirse en el mejor imitador de canto del Ecuador. También, Arcangel tiene la madera para llegar lejos en la competencia. Su voz, su estilo, su desenvolvimiento en el escenario le valió tres botones verdes para ser parte de la escuela de Yo Me Llamo.

Frank Sinatra demostró una voz afinada, su elegancia y su timbre parecido al desaparecido cantante estadounidense lo dejó con dos botones verdes y la posibilidad intacta de ser parte de Yo Me Llamo.

El intérprete, Bon Jovi derrochó energía en el escenario. Llenó de rock el plató de Yo Me Llamo y ahora es parte de la mejor escuela de imitación de canto del país. Mirian Hernández puso el momento romántico de la noche y con “Huele a peligro” conquistó a los jueces que pintaron el escenario de verde con los últimos tres botones de aprobación de la noche.

Robbie Williams resultó muy tierno para imitar al original. Su performance se ajustó en la melodía dulce, pero faltó esa firmeza y energía en el escenario. Él, junto a Lucero, Danna Paola, Shakira y Sharon no fueron parte de Yo Me Llamo.

También en Teleamazonas