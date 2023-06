Desde un cambio extremo en su cabello hasta quitarse la ropa en el escenario son las experiencias que han marcado el paso de Christian Chiluiza por el escenario de Yo Me Llamo. Él es imitador de Enrique Bunbury en el programa concurso que se transmite de lunes a viernes, a las 21:00, por Teleamazonas.

Para Christian, ser parte de Yo Me Llamo ha sido muy importante. Durante una entrevista con Teleamazonas cuenta que logró entrar al reality en su tercer intento. «En la primera temporada vine pero no pude ingresar. En la quinta temporada hice los dos casting en Cuenca. Pasé, pero tampoco ingresé».

Se lució en el escenario… 😮💨 #YMLL Enrique Bunbury encanta al jurado de #YoMeLlamo 😌🎤 pic.twitter.com/Hbp870Y5PY — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 22, 2023

Christian es oriundo de Guaranda e imita a Bunbury desde los 13 años. «Cantaba con amigos, en épocas de colegio. A los 16 años empecé a cantar profesionalmente». Confiesa que siempre ha tenido gran admiración por el cantante, compositor y músico español. «Enrique Bunbury es un genio en el escenario».

A sus 32 años dejó su consorcio jurídico, en Riobamba, donde ejercía como abogado libre, para dedicarse de lleno al canto. «Uno se encierra en una oficina y puede tener todo el dinero del mundo, pero no se realiza completamente. Haciendo lo que uno ama creo que es mucho más fácil y disfruto mejor la vida. Entonces, he preferido más la música que mi otra profesión».

Esa pasión es la que le ha ayudado a adaptarse físicamente a su personaje. El cambio que más le ha costado, dice Christian, es el de su cabello. «Me hicieron un proceso bastante loco. Yo soy sambito de herencia por mi mamá. Primero me alisaron, luego me cortaron, me pusieron keratina y me tinturaron también».

Yo Me Llamo Enrique Bunbury asegura que antes de salir al escenario tiene que pasar por varios procesos en maquillaje y peinado. «Conmigo se demoran bastante en la caracterización», pero «he disfrutado cada segundo».

