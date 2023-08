Fue una final adelantada. Julio Jaramillo, Juan Gabriel, Manuel Turizo y Wisin & Yandel se clasificaron a la semana final de Yo me Llamo después de una gala de altura este viernes 25 de agosto del 2023.

La segunda clasificación contó con seis imitadores, quienes compitieron en vivo en una gala que contó con casa llena y tuvo como coprotagonista al público en casa: 158 184 votos se registraron en las 24 horas que estuvieron abiertas las encuestas de Facebook, Twitter, Instagram y el formulario de la página web de Teleamazonas.

La gala arrancó con la interpretación de un invitado especial, Juan Fernando Velasco. El artista ecuatoriano deleitó al público con su nuevo tema ‘Mi amigo el dolor’, una canción romántica que encantó al público de Yo Me Llamo.

Seis preclasificados en una gala en vivo

El primer imitador de la noche fue Manuel Turizo, con su canción ‘Una lady como tu’. Las canciones para cada participante fueron definidas a la suerte: cada imitador tuvo que escoger entre tres sobres cerrados para conocer el tema con el que se presentaría en la gala de clasificación.

«Hoy entraste ya diferente, con una alegría, saltando y encima con una canción que es un exitazo y lo haces muy bien», dijo Axel, uno de los tres jurados, a Turizo en la primera devolución de la noche.

El show continuó con Julio Jaramillo, quien interpretó ‘Guayaquileña’, una canción símbolo de la música ecuatoriana. En su devolución, Erika Vélez, jurado, aseguró que ‘JJ’ ha tenido una gran evolución en el programa. Además, destacó su trabajo y se refiero al imitador como una persona encantadora.

Juan Gabriel fue el tercero en escena. Cantó, controló al público y bailó con ‘Hasta que te conocí’. Pamela Cortés, desde el atril del jurado, evaluó al ‘Divo de Juárez’. «Nos has tenido al filo del asiento a todos. Qué interpretación. Como en cada presentación, eres capaz de sacar algo nuevo de este gran intérprete», dijo la cantautora ecuatoriana.

Luis Miguel fue el siguiente intérprete con ‘Culpable o no’. «Impecable me pareció la voz, movimientos; realmente no deja de sorprenderme», valoró Axel y dio un consejo: «Cuando uno imita a un artista, no variaría la melodía original, porque la gente en la casa quiere escuchar la melodía original».

El dueto Wisin & Yandel con ‘Rakata’ elevó el ánimo entre el público que respondió eufórico cuando los imitadores sacaron la bandera de Ecuador y se la colocaron en la espalda. Erika Vélez destacó el espectáculo en la pista y el trabajo musical. El presentador Ronald Farina agradeció al ‘Dúo de la historia’ por su gesto con Ecuador.

Joy cerró la noche de interpretaciones con ‘Dueles’. «Joy. Tu dulzura, tu crecimiento, la seguridad que tienes en el escenario, a diferencia de cuando llegaste», reconoció Pamela Cortés en la última devolución de la noche.

Ronald Farina anunció que en esta gala había más de un clasificado y empezó a nombrarlos, en este orden: Julio Jaramillo, Juan Gabriel, Manuel Turizo y Wisin & Yandel. Ellos se suman a los dos imitadores clasificados el viernes 18 de agosto: Héctor Lavoe y Luis Fonsi.

Los seis imitadores esperarán a los últimos clasificados, que se conocerán el viernes 1 de septiembre, para participar en la semana final de Yo Me Llamo.

