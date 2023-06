Colombiano pero con talento mexicano. Así es Ronaldo Verdugo, quien imita a Vicente Fernández en la nueva temporada de Yo Me Llamo. La noche del viernes 16 de junio del 2023, Ronaldo brilló con el tema ‘Volver, volver’ del cantante y también actor azteca.

Pamela Cortés, Axel y Erika Vélez, quienes conforman el jurado, destacaron el manejo y tono de la voz del imitador de Vicente. Sin embargo, le recomendaron trabajar en el manejo del escenario y de su mirada. Las sugerencias «están para cumplirlas”, dijo Ronaldo.

¡Lujos de #YMLL! Así se presentó nuestro Vicente Fernández 🇲🇽🎤 para cerrar la segunda gala #YoMeLlamo pic.twitter.com/O89BMmks97 — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 17, 2023

El hombre de 40 años no salió de su personaje durante su permanencia en el escenario del Yo Me Llamo. “Me sentí seguro, muy contento”, destacó.

De la agricultura al escenario de Yo Me Llamo

En entrevista con Teleamazonas, Ronaldo contó que hace más de tres meses llegó a Ecuador desde El Cauca, Colombia. Los conflictos sociales, de los cuales prefiere no profundizar, le obligaron a dejar su tierra. “Aparte del canto yo soy campesino. Tenía una finca, era agricultor, sembraba plátano, yuca, todo lo que se puede trabajar en el campo”.

Ronaldo sostiene que su gusto por la música ranchera nació hace mucho tiempo. Al personaje de Vicente Fernández lo imita durante cerca de 10 años. “Puedo hacer otras voces, pero no como hago este personaje”.

Por primera vez Ronaldo es parte de un concurso de canto. Anteriormente intentó ingresar a Yo Me Llamo Colombia, “pero solamente estuve en la audición; no entré a la Escuela como tal”.

!Se lució Vicente Fernández #YMLL! 🇲🇽 Revive la presentación del Chente en el escenario de #YoMeLlamo pic.twitter.com/oTpZSJeB4Q — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 14, 2023

El momento que atraviesa en el programa transmitido por Teleamazonas es muy bueno y lo disfruta, dice. “Estar en Yo Me Llamo es un sueño que yo he esperado mucho tiempo. Estoy muy contento de estar en el programa, de haber llegado donde estoy. Todo lo que me está pasando ahora es muy positivo. La idea es llegar a la final”.

