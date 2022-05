Zac Efron se encuentra en una gira de entrevistas por el estreno de su nueva película «Firestarter», en la cual interpreta por primera vez a un padre de familia. Durante sus múltiples declaraciones, el actor respondió varias preguntas que todo fanático suyo quiere saber: ¿Ya se siente preparado para ser padre? ¿Estaría dispuesto a volver a trabajar en un nuevo proyecto sobre ‘High School Musical’?

Sobre la primera pregunta, Efron declaró en una entrevista con Ellen DeGeneres que fue todo un reto interpretar al padre de una niña. Su papel, menciona, lo hizo reflexionar y darse cuenta que aún no está preparado para la paternidad.

«Fue una introducción muy brusca a la película, donde me topé con que tenía una hija», dijo el actor refiriéndose a la joven actriz Ryan Kiera Armstrong, conocida por participar en la serie de Netflix, «Anne With an E». «Tuvimos una escena de padre e hija bastante pesada desde el principio y me di cuenta de que estaba drásticamente mal preparado para este personaje. No sabía lo que estaba haciendo», apuntó Efron.

En este mismo sentido, la estrella de Hollywood agregó que la película fue una buena dosis para disuadirlo de no ser papá), ‘por el tiempo que sea necesario’. Probablemente tengo que madurar un poco más. No lo sé. Todavía no», respondió.

Sobre su posible regreso a ‘High School Musical’, el interpreta del jugador de baloncesto y estrella musical Troy Bolton dijo recientemente a E! News que está interesado en reunirse con el elenco original si se le presentaba la oportunidad de reiniciar. «Me refiero a tener una oportunidad en cualquier forma para volver y trabajar con ese equipo sería tan increíble», dijo Efron. «Mi corazón sigue ahí. Eso sería increíble. Espero que suceda”, añadió.

La primera película de ‘HSM’ se estrenó en 2006, con una secuela en 2007 y una tercera y última película de la franquicia en 2008. Disney, por lo pronto, no ha anunciado ningún reencuentro o proyecto relacionado con la trilogía original. Sin embargo, en 2019 se estrenó ‘High School Musical: El Musical, La serie’, que sigue a un grupo de niños de teatro (incluyendo a Olivia Rodrigo, que interpreta a Nini) mientras ponen en su producción escolar de «High School Musical.»

Fuente | NBC News/RPP