Zelenski: «Es hora de restaurar la integridad territorial de Ucrania»

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó este sábado a «restaurar la integridad territorial» de su país tras 23 días de invasión de militares rusos, que cifró en tantos como los que se manifestaron el viernes en Moscú por el octavo aniversario de la anexión de la península ucraniana de Crimea.

«Quiero que todos me escuchen ahora, especialmente en Moscú. Es hora de conocernos. Tiempo para hablar. Es hora de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania. De lo contrario, las pérdidas de Rusia serán tan grandes que varias generaciones no serán suficientes para recuperarse», dijo Zelenski en un vídeo divulgado esta madrugada en la web de la presidencia ucraniana.

Sobre la manifestación que acogió el viernes el estadio Luznikí, de Moscú, que el ministerio del Interior ruso cifró en unas 200.000 personas a las que se dirigió el presidente Vladimir Putin, Zelenski afirmó que «aproximadamente el mismo número de tropas rusas participó en la invasión de Ucrania».

«Imagínese que hay 14.000 cadáveres y decenas de miles más heridos y mutilados en ese estadio de Moscú. Ya hay tantas pérdidas rusas por esta invasión», añadió.

«Este es el precio de la guerra. Un poco más de tres semanas. La guerra debe terminar», insistió.

Según las autoridades de Rusia, más de 200.000 rusos apoyaron este viernes la «operación militar especial» en Ucrania durante un multitudinario acto patriótico en Moscú, con eslóganes como «¡Por un mundo sin nazismo!», «¡Por el presidente!» y «¡Por Rusia!» y que incluyó varios conciertos a cargo de populares cantantes cercanos al Kremlin.

CORREDORES HUMANITARIOS

Sobre la invasión, Zelenski mencionó en su vídeo que este viernes hubo siete corredores humanitarios en Ucrania. Seis en la región de Sumy y uno en la región de Donetsk, y que más de 9.000 personas fueron deportadas del sitio de Mariupol.

«En total, más de 180.000 ucranianos han sido rescatados durante los corredores humanitarios», afirmó.

El gobernante ucraniano, sin embargo, denunció que los militares rusos continúan bloqueando el suministro de artículos humanitarios en la mayoría de las direcciones a las ciudades circundantes.

«Esta es una táctica perfectamente consciente. Tienen una orden clara de hacer absolutamente todo para que la catástrofe humanitaria en las ciudades ucranianas sea un ‘argumento’ para que los ucranianos cooperen con los ocupantes», dijo, al considerar que ea actitud es «un crimen de guerra».

Por ello, les hizo responsables de esas acciones. «Cada figura rusa que dé tales órdenes y cada soldado ruso que las lleve a cabo serán identificados. Y recibirá un billete de ida obligatorio a La Haya. En la ciudad donde se encuentra la Corte Penal Internacional».

Zelenski informó también de que se registraron fuertes combates en la región de Kharkiv, especialmente intensos cerca de Izyum, y que el ejército ucraniano detuvo a los ocupantes en la región de Kyiv, Sumy y Chernihiv, en el sur.

«Parece que sus comandantes militares no pueden ofrecer a su liderazgo político nada más que tácticas crueles y erróneas para agotarnos, para agotar a Ucrania», dijo.

Zelenski anunció que continuará en los próximos días apelando a los pueblos del mundo para que pidan la paz para Ucrania, y mencionó a Suiza, así como Israel, Italia y Japón.

EFE