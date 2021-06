Zidane se molestó con un periodista en las calles de Madrid

Zinedine Zidane, exentrenador del Real Madrid, fue a ver a su hijo Luka en la portería del Rayo Vallecano en su partido ante el Girona por el ascenso a la serie de privilegio en España.

En plena vía pública de la capital de España, Zidane fue cuestionado por un periodista sobre su salida del Real Madrid

«¿Salió mal al final del Madrid con la carta?», le cuestiona el periodista de una conocida cadena de televisión, lo que al parecer molestó a la estrella del Real Madrid y la Selección de Francia cuando jugador.

En su carta de despedida, Zidane toca una fibra sensible entre la institución del Real Madrid y la prensa y cómo se lo exponía a él y a su trabajo ante los medios de comunicación y programas especializados en deportes.

Me dolía muchísimo cuando leía en la prensa, después de una derrota, que me iban a echar si no ganaba el siguiente partido. Me dolía a mí y a todo el equipo porque estos mensajes filtrados intencionalmente a los medios de comunicación creaban interferencias negativas con la plantilla, creaban dudas y malentendidos”, detalló Zidane en la carta.

Tras la pregunta del periodista sobre la carta y la salida del francés como DT del Madrid, Zidane respondió cuestionando la calidad del trabajo periodístico de quien le lanzó la pregunta en un momento personal del francés.

La respuesta de Zidane quedó grabada en video y fue publicada en redes sociales.