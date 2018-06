Es bien sabido que los hombres ven afectada su vida sexual por ciertas enfermedades o padecimientos, así como por algunos malos hábitos, principalmente el fumar, así por el consumo de ciertos medicamentos que provocan ciertos problemas, sobre todo relacionados con el tema de la erección viril.

Sin embargo, pocos saben que la dieta también puede hacer la diferencia entre tener o no una vida sexual plena. Lo que comes y las cantidades pueden provocar cambios en los niveles de energía, en el flujo sanguíneo, en las hormonas, y todo esto tiene que ver directamente con el desempeño sexual.

Hay muchos alimentos que te pueden ayudar a conseguir más erecciones y firmes, tener un esperma saludable, así como para aumentar los niveles de testosterona, pero también hay muchos otros que hacen lo contrario.

En seguida te decimos algunas formas de cómo tu dieta puede afectar a tu vida sexual y qué puedes hacer para que esto no suceda.

Dile “no” a la comida chatarra

Para tener un buen desempeño sexual se requiere fuerza, resistencia y potencia. Una dieta alta en grasas no saludables y en azúcar puede afectar a tu corazón, bloqueando arterias y restringiendo el flujo sanguíneo de tu pene, lo cual puede desencadenar disfunción eréctil.

También es bien sabido que los hombres con sobrepeso tienen niveles bajos de testosterona, la hormona encargada de elevar los niveles del deseo sexual.

El café que no sea descafeinado

Aunque no lo creas, ese café mañanero puede marcar tu desempeño sexual, ya que la cafeína impacta directamente en el flujo sanguíneo. Así que a tomarlo natural, sobre todo aquellos que tienen problemas en potencia y erección.

No excederse con el alcohol

Diversos estudios han comprobado que el alcohol afecta el desempeño en la intimidad. Este puede llegar a relajarte de más y puede que no cumplas con tu cometido, ya que es un depresor que puede llegar a disminuir las sensaciones de estimulación sexual, además de alterar el flujo sanguíneo. Además, beber en exceso durante varios días puede provocar daños severos en las células de los testículos.

Ten cuidado con el azúcar

Si la consumes en altas cantidades, podrías sufrir problemas cardíacos y de circulación, lo cual afectará directamente a tu pene. De igual modo el azúcar reduce los niveles de testosterona y por ende, disminuye el apetito sexual.

Comer en grandes cantidades

Comer en exceso no solo provoca sobrepeso, también necesitarás más energía para que tu organismo realice sus funciones digestivas. Si comes muchos carbohidratos, aumentarán los niveles de azúcar en tu sangre, por lo que tu cuerpo tendrá que generar más insulina y es posible que te sientas muy cansado.

Ser vegetariano afecta

Aunque no lo creas, llevar una dieta así trae consecuencias en la cama. Al eliminar los alimentos de origen animal es posible que sufras de una deficiencia de vitamina D, lo cual aumentaría el riesgo de padecer disfunción eréctil, de acuerdo a un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine, ya que podrías presentar insuficiencia de óxido nítrico, un compuesto que necesitan los vasos sanguíneos para que funcionen adecuadamente.