El equipo de Omar De Felippe continuará cambiando de cancha según el rival.

El cuadro eléctrico jugará el sábado en Manta ante Independiente del Valle, mientras que contra El Nacional lo hará en la cancha de Milagro, el miércoles.

Continúa la migración azul. Emelec jugará sus dos siguientes partidos en distintas sedes. El Jocay de Manta acogerá el encuentro de este sábado ante Independiente del Valle. La cita está pautada para las 16 horas y el motivo sería una movida estratégica para hacer sentir el calor de su hinchada.

Mientras tanto, el próximo 28 de octubre se disputará el encuentro pendiente ante El Nacional en el Estadio Los Chirijos de la ciudad de Milagro. Dicho encuentro se disputará a las 19 horas y se espera también la buena respuesta de la fanaticada.

Finalmente, se ratifica que Emelec no volverá a la ciudad de Guayaquil para jugar en el Estadio Christian Benítez. La cancha sintética no le vino bien al equipo y De Felippe decidió pedir a la directiva que no se programen más partidos en dicha sede. / API