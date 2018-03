La fiesta de reinauguración del Capwell terminó con un empate histórico entre Emelec y New York City.

Histórico pues no siempre un equipo de la MLS llega hasta Guayaquil con figuras de la talla de Andrea Pirlo o David Villa, por más amistoso que sea.

Eso sí, muchos llegaron hasta el Capwell para ver la magia de Pirlo, pero fue Ayrton Preciado quien se llevó la mayoría de los aplausos por sus dos goles.

Cuando moría el primer tiempo, Emelec anotó el primer tanto, al minuto 43. Y a 10 minutos de iniciada la etapa de complemento llegó el segundo gol para los azules.

Parecía una victoria fácil, pero en los minutos finales se complicó todo para el ‘Bombillo’.

A los 83 minutos, New York City descontó tras un golazo de Okoli gracias a un potente remate de media distancia.

Y cuando todo apuntaba a una victoria de Emelec, John Stertzer apareció en los minutos adicionales para decretar el empate final.

Alineaciones

Emelec: Esteban Dreer, Byron Mina, Christian Ramos, Fernando Pinillo, Oscar Bagüi, Romario Caicedo, Pedro Quiñónez, Sebastián Píriz, Ayrton Preciado, Marcos Mondaini y Bruno Vides.

Entrenador: Alfredo Arias.

New York City: Johnson, Matarrita, Alexander Calles, White, Chanot, Sands, McNamara, Andrea Pirlo, Shelton, Harrison y David Villa.

Entrenador: Patrick Vieira.

Another Look: John Sterzer levels the score for #NYCFC at the death pic.twitter.com/KaccZsSIvf — New York City FC (@NYCFC) February 9, 2017