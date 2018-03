Quién no recuerda a Cynthia Sanders de “Malcolm in the Middle” aquella niña un poco extravagante que fue la única chica Krelboyne conocida.

Pues Tania Raymonde ya creció y a continuación te mostramos su increíble cambio

Post a selfie with the tag #SELFLESSIE and Toyota donates $50 to the Boys and Girls Club of America. Not a bad deal, right? Una foto publicada por Tania Raymonde 🇺🇸🇫🇷 (@tania.raymonde) el 3 de Dic de 2015 a la(s) 2:48 PST

En 2002 Tania, actuó en la película Children on Their Birthdays y en 2003 hizo el papel de Lauren O’Keefe en The O’Keefes durante siete episodios.

Yes to bra/jeans combo any day! Painting by @ginoooooooo Una foto publicada por Tania Raymonde 🇺🇸🇫🇷 (@tania.raymonde) el 1 de Oct de 2015 a la(s) 12:19 PDT

A rare sight- my enjoying nature. Because let’s be real, my natural habitat is my COUCH. Where I’ll be digesting (a horrible word) turkey leftovers for the next 3 days. KIDDING I don’t eat meat ARE YOU CRAZY? Happy Thanksgiving you TryptoFANS, you! Una foto publicada por Tania Raymonde 🇺🇸🇫🇷 (@tania.raymonde) el 25 de Nov de 2015 a la(s) 3:11 PST

Ha aparecido en varias series como Providence, The Brothers Garcia, The Nightmare Room: Scareful What You Wish For, That’s So Raven, The Guardian y NCIS.

116° photo by #miakipling Una foto publicada por Tania Raymonde 🇺🇸🇫🇷 (@tania.raymonde) el 19 de Jun de 2015 a la(s) 8:09 PDT

Además, participó en las películas The Other Side of the Tracks (2008), Elsewhere (2007), Japan (2007), Chasing 3000 (2006) y The Garage (2006).

Contemplating life on the Big Rock with Evita Péron Una foto publicada por Tania Raymonde 🇺🇸🇫🇷 (@tania.raymonde) el 14 de Nov de 2015 a la(s) 4:08 PST

Raymonde en 2007 apareció en el video musical de Maroon 5 de la canción ‘Won’t Go Home Without You’.

Stoic in the sun! Photo by #miakipling ♡ Una foto publicada por Tania Raymonde 🇺🇸🇫🇷 (@tania.raymonde) el 27 de Jun de 2015 a la(s) 6:00 PDT

Tania nació en Los Ángeles, California. Su madre es francesa y su padre es un estadounidense de ascendencia rusa.