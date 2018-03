enfermedad mujeres

Durante mucho tiempo no suele presentar ningún síntoma, no se conoce su causa y no tiene cura, únicamente se fija en las mujeres, algunas veces las incapacita para tener una vida normal y en muchos casos les arrebata la posibilidad de ser madres, es una lucha diaria contra los prejuicios, el desconocimiento y la incomprensión, sin embargo allí están ellas uniéndose para demostrar que la endometriosis no les quita las ganas de vivir, allí están ellas que se autodenominan endoguerreras.