La justicia ordenó al actor de “Piratas del Caribe” Johnny Depp no acercarse a su esposa Amber Heard, quien lo acusó de violencia doméstica y pidió el divorcio.

“El juez emitió una orden de restricción contra Depp”, señaló un funcionario del tribunal al que Heard se presentó mostrando contusiones en el rostro.

La orden impide que hasta el próximo 17 de junio Depp se acerque a menos de cien metros de Heard, quien a principios de semana presentó en un tribunal de Los Angeles la solicitud de divorcio, tras 15 meses de matrimonio.

El juez Carl Moor tomó la decisión tras haber recibido un dossier de 40 páginas de documentos y fotografías durante una audiencia a puerta cerrada.

Heard y su abogado, Spector Samantha, aparecieron en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles este viernes, donde la artista, de 30 años, pidió una orden de restricción para que el actor Johnny Depp no pueda acercarse a ella.

La joven entregó fotos de las supuestas lesiones, incluyendo una que la muestra con una gran contusión alrededor del ojo derecho.

De acuerdo con el portal TMZ, aquella fotografía del ojo hinchado fue tomada el sábado pasado, luego que Heard denunciara que Depp la había golpeado en la cara con su iPhone y luego huyó cuando la policía llegó a la escena.

Heard declaró que Depp, de 52 años, le ofreció dinero para que no hablara del incidente, pero en lugar de eso, ella tomó la decisión de pedir el divorcio el lunes.

“Ese golpe no fue un hecho aislado”, advirtió una fuente cercana a la pareja a la revista People. “Ese fue sólo el último incidente”, explicó.

