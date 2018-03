El ‘bot’ de conversaciones de Microsoft llamado Tay, lanzado en Twitter el 23 de marzo de este año, ha llegado a odiar a la humanidad en tan solo 24 horas, publica el blog de tecnologías Engadget.

La inteligencia artificial bajo el nombre TayTweets comenzó tuiteando cosas amables y pacíficas como “estoy entusiasmado de conocerlos” o “los seres humanos son supergeniales”. Sin embargo, en tan solo un día el robot aprendió y empezó a escribir frases como “Hitler tenía razón, odio a los judíos”, “Odio a las feministas, deberían morir y ser quemadas en el infierno” o “¡Soy una buena persona! Simplemente los odio a todos”.

“Tay” went from “humans are super cool” to full nazi in <24 hrs and I’m not at all concerned about the future of AI pic.twitter.com/xuGi1u9S1A

— Gerry (@geraldmellor) 24 de marzo de 2016