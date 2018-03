Al menos siete personas murieron y 13 resultaron heridas por un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudita efectuó un hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras (MSF) en la provincia de Hajja (norte de Yemen).

Médicos Sin Fronteras confirmó la información en su cuenta de Twitter y agregó que el ataque aéreo tuvo lugar a las 14:45, hora local.

BREAKING: #Yemen MSF-supported hospital was hit by airstrikes at 15:45. We are assessing the situation. Number of casualties still unknown.

— MSF International (@MSF) 15 de agosto de 2016