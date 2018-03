Desmintiendo a su jefe de despacho John Kelly, Trump anunció en Twitter que no ha cambiado su opinión sobre la construcción del muro fronterizo con México.

“El Muro es el Muro, nunca ha cambiado ni evolucionado desde el primer día que lo concebí“, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

Trump anunció que la construcción es necesaria para detener el tráfico de drogas desde México, país al que catalogó como el “más peligroso del mundo”.

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2018