Una empresa que lleva 10 años en el negocio de realizar muñecas sexuales de niñas para pedófilos, desata un escándalo, según su fundador, Shin Takagi, Trottla salva a miles de niñas de los impulsos sexuales de este grupo objetivo.

El sitio trottla.net tiene clientes en todo el mundo y según Tagaki, muchos le escriben a agradecerle por el servicio que da la empresa y que han podido evitar un delito gracias a ellas.

Takagi dijo que son una herramienta para aquellos que, como él, luchan con una atracción sexual hacia los niños. Él dijo: “Debemos aceptar que no hay manera de cambiar los fetiches de alguien. “Estoy ayudando a la gente expresar sus deseos, legal y éticamente. No vale la pena vivir si usted tiene que vivir con el deseo reprimido ” dijo el empresario según The Mirror

La muñecas que fabrican son anatómicamente correctas a las niñas, tienen muñecas de varias edades y aún con edades tan jóvenes como de cinco años. La reacción del público en general ha sido una de indignación, la noticia se ha extendido y genera varios comentarios en redes sociales de rechazo ante esta empresa.

El psicólogo y sexólogo de la Universidad de Toronto, Michael Seto, un psicólogo y sexólogo, dijo a The Atlantic que las muñecas puede desencadenar dos reacciones en los pedófilos.

-“Para algunos, el acceso a la pornografía infantil artificial o de las muñecas del sexo del niño podría ser una salida más segura para sus impulsos sexuales, lo que reduce la probabilidad de que iban a buscar a la pornografía infantil o el sexo con niños reales.

-“Para otros, tener estos sustitutos únicamente podría agravar su sentimiento de frustración.”

Fuente The Mirror