Un grupo de trabajadores de la construcción encontró una pitón reticulada en la localidad de Paya Terubong, Malasia.

Según portales internacionales, el animal fue levantado por seis hombres. Este espécimen mide ocho metros y pesa 250 kilos.

El portal RT publica que “de ser confirmados los datos por una comisión experta, el reptil de Paya Terubong batiría el récord Guinness de la serpiente más larga del mundo”.

Hasta hoy el reptil de este tipo más grande jamás visto fue encontrado en Estados Unidos y medía siete metros y 67 centímetros y registró un peso de 158 kilos.

La pitón es una de las serpientes más grandes. Las imágenes recolectadas por medios internacionales son verdaderamente impresionante en las que se ve a un grupo de trabajadores sosteniendo al animal ante las cámaras.

@Gidi_Traffic A Python,8m in length and weighs about 250kg caught in Malaysia could be the longest ever recorded pic.twitter.com/GQBTZe0eiY

— AustynZOGS (@Austynzogs) April 11, 2016