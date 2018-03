En Alemania se desarrolla la feria turística ITB Berlín, donde Quito recibió un premio internacional de turismo.

En un stand de 132 metros cuadrados, la campaña internacional All You Need Is Ecuador expone la industria turística del país.

Con una duración de 5 días, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, cita a más de 187 países y 150 ciudades del mundo.

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue el encargado de informar sobre el triunfo conseguido por la ciudad en dicha feria, en su cuenta de Twitter.

Quito vuelve a ganar un premio internacional en turismo. Recibimos un Oso de Berlín en los Golden City Gate Awards por nuestro video de promoción turística donde mostramos la belleza de nuestra gente y ciudad. 150 ciudades de todo el mundo participaron en #itbberlin2018 pic.twitter.com/oFDZUmb6S9 — Mauricio Rodas (@MauricioRodasEC) 7 de marzo de 2018

Sin embargo, decenas de cibernautas se han pronunciado sobre el premio y han manifestado su descuerdo con el reconocimiento otorgado.

Los ciudadanos han hecho un llamado al alcalde para que resuelva los problemas que aquejan a la ciudad, antes de enorgullecerse de un premio, manifestaron.

El pasado 21 de febrero. el municipio de Quito presentó una nueva promoción turística con un aplicativo móvil, una web y un video promocional de la ciudad, el cual ganó el Oso de Berlín en esta feria turística.

Aquí algunos mensajes en contra del burgomaestre.

Un saludo para los que vienen como #ScoobyDooPaPa por las calles de #Quito por el #PumPumPum! de tanto bache y el carro suena Ra! — Carla DelgadoReinoso (@CarlaDelgadoR) 7 de marzo de 2018

Excelente, ojalá no vean la basura que hay en todo Quito, eres tan inoperante como el idiota anterior pic.twitter.com/Xhf6BJCjvJ — MAGNUM 41 (@santiag12220839) 7 de marzo de 2018

nos premiaron de ley personas q nunca han venido… basura, huecos, trafico, robos y servicio de transporte público pesimo… de ley vieron a Quito en fotos y asi nos premiaron… alcalde de 4ta..! — David Vaca DRVV (@DavidVacaDRVV) 7 de marzo de 2018