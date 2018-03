Salma Hayek dejó al descubierto uno de los secretos del presidente Donald Trump: intentó enamorarla en el pasado.

A su paso por el programa “The Daily Show”, que conduce Trevor Noah, la actriz mexicana contó cómo el magnate, hoy convertido en el principal líder político de los Estados Unidos, la cortejó, pese a que en esa época ella tenía un novio que era conocido por Donald Trump.

“Estaba en un evento con mi novio. Donald Trump se acercó amable y encantador y después siguió charlando con mi pareja y llegó a iniciar una amistad con él, incluso le invitó a cenar”, relató Salma Hayek.

De acuerdo a lo dicho por la actriz, Trump, continuando con su tono amistoso, los invitó a hospedarse en su hotel si en algún momento estaban en Nueva York. Acto seguido, le pidió sus teléfonos al novio de Hayek, cuya identidad la actriz prefirió guardar en secreto.

“Nunca más volvió a llamar a mi novio. Me llamaba a mí, me invitaba a salir. Yo le recordaba que tenía novio, le dije que no saldría con él ni aunque estuviese soltera. Pero él solo me decía que mi novio no era lo suficientemente bueno para mí, que no era digno de mí, que tenía que salir con él”, añadió Hayek.

La anécdota tuvo continuidad cuando Donald Trump aseguró en el “National Enquire” que él nunca saldría con Salma Hayek porque era demasiado baja.

