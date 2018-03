Este jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump autorizó que barcos extranjeros lleven suministros a Puerto Rico para abastecer la isla tras el paso del huracán María, así lo informó NTN24.

Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca informó sobre la decisión del presidente a través de su cuenta de Twitter y aseguró que entrará en rigor inmediatamente.

At @ricardorossello request, @POTUS has authorized the Jones Act be waived for Puerto Rico. It will go into effect immediately.

— Sarah Sanders (@PressSec) 28 de septiembre de 2017