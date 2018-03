Investigadores estadounidenses elogian la efectividad de una nueva terapia contra el cáncer, que produjo la remisión en una mayoría abrumadora de pacientes en los que fue tratada.

El diagnóstico para las personas con cáncer a la sangre y linfoma es generalmente deprimente, a pesar de agresivos tratamientos de quimioterapia. El cáncer a menudo rebota y los pacientes mueren poco después.

Sin embargo, una terapia experimental que involucra ingeniería en las células T del sistema inmunológico del paciente ha mostrado notable éxito en varios estudios clínicos pequeños.

El trabajo está encabezado por Stanley Riddell, un investigador en el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, en el estado noroccidental de Washington.

En un estudio que involucró a 35 pacientes con leucemia linfoblástica aguda, o ALL por sus siglas en inglés, 94% experimentaron una remisión completa. Del 50% al 80% de los pacientes con otros cánceres de sangre, incluyendo tipos de linfoma no Hodgkin, también vieron una disminución en síntomas.

Las células T del sistema inmunológico que generalmente luchan contra virus y bacterias invasoras, también pueden montar una respuesta al cáncer, pero pronto son superadas por la enfermedad.

El trabajo de los investigadores de Hutchinson mejora esta capacidad natural de luchar contra el cáncer.

Riddell y sus colegas etiquetaron las células T de los pacientes con moléculas receptoras de cánceres específicos que reconocen y atacan las células malignas.

En este caso, las células T fueron dirigidas a una serie de cánceres de la sangre causados por un mal funcionamiento de las células B, otras células del sistema inmunológico.

Una vez que las células T son modificadas, Riddell dice que son inyectadas de nuevo en el paciente donde se multiplican y continúan luchando contra el cáncer.

La manipulación del sistema inmunológico ya ha mostrado promesas contra el melanoma, una letal forma de cáncer de la piel, algunos cánceres de pulmón. Pero actualmente, la inmunoterapia es considerada un tratamiento de último recurso para otros pacientes de cáncer.

Riddell piensa que eso puede cambiar. Riddell y sus colegas presentaron los detalles de su terapia de cáncer “viviente”, como la llaman, en una reciente reunión de la American Association for the Advancement of Science./VOA