Peter Neff, glaciólogo de un laboratorio de la Universidad de Rochester, publicó un video en el que se puede escuchar un raro, pero familiar sonido en medio del círculo antártico.

Neff investiga sobre el calentamiento global y sus efectos en los hielos perpetuos y dentro de ese proceso hizo perforaciones de 90 metros de profundidad para extraer núcleos de hielo y poder entender más cómo trabaja el cambio climático.

Cuando Neff arrojó un bloque de hielo por esta abertura, se escucha cómo la piedar helada golpea las paredes del túnel y de pronto se escucha el típico sonido de caricaturas cuando una bala es disparada o cuando un personaje cae.

🔊🔊Sound ON🔊🔊

When #science is done, it’s fun to drop ice down a 90 m deep borehole in an #Antarctic 🇦🇶 #glacier ❄. So satisfying when it hits the bottom.

Happy hump day. pic.twitter.com/dQtLPWQi7T

— Peter Neff (@peter_neff) 28 de febrero de 2018