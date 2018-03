La estrella del cine para adultos Stephanie Clifford, más conocida como Stomry Daniels, hizo una revelación sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Stormy Daniels dio una entrevista a la revista In Touch y reveló detalles de una supuesta aventura sexual que mantuvo con Trump en el año 2006.

Según RT, Stormy Daniels “reveló que su supuesto examante odia los tiburones, pero al mismo tiempo “está obsesionado” con ellos. “Hago donaciones a todas estas organizaciones benéficas y nunca donaría dinero a una que ayude a los tiburones. Espero que todos los tiburones se mueran”, recordó la mujer las palabras de Trump en un hotel”.

La revelación de la actriz que se hizo pública esta semana hizo que miles de personas de vuelquen a hacer donativos a las organizaciones que luchan por el bienestar de los tiburones y que trabajan por su preservación.

“Los especialistas sostienen que, pese a que los comentarios de Trump mencionados por la exestrella porno están caracterizados por la “ignorancia”, han resultado “valiosos”, ya que surtieron efecto y lograron atraer la atención hacia la difícil situación de los tiburones”, publica RT.

El dato más curiosos sobre todo esto es que Trump habría confesado su poca afinidad con los tiburones mientras veía “Shark Week” en Discovery Chanel, así lo sostiene la actriz de cine para adultos.

Sharks are last on my list – other than perhaps the losers and haters of the World!

Sorry folks, I’m just not a fan of sharks – and don’t worry, they will be around long after we are gone.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de julio de 2013