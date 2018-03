La presencia de Tom ante tantos medios inevitablemente lo expuso a la posibilidad de que el tema de su ruptura con Taylor fuese tocado, y efectivamente así fue…

El micrófono de People consultó al británico sobre si era amigo de la intérprete de Out Of The Woods, y antes de negarse a contestar, apurar su paso por el inclemente calor de Los Angeles o simular que no escuchó, Tom Hiddleston sorprendió asegurando: “Sí, sí lo somos”.

Mucho se dijo sobre su relación y aún más sobre su separación, pero la versión que prevalece sobre esta última parte es la que asegura que la intérprete de Out Of The Woods fue quién decidió terminarlo todo al no sentirse cómoda exponiendo su relación ante los medios.

“Ella fue quien le puso los frenos a la relación”, dijo un informante de Us Weekly. “Tom quería que su relación fuera más pública de lo que ella consideraba cómodo. Taylor sabía las consecuencias que traen las muestras públicas de afecto, pero Tom no escuchó sus preocupaciones cuando ella las sacó a relucir”.

Fuente: E! Online