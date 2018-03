Figuras publicas y celebridades estadounidenses y latinas ya se pronunciaron sobre la victoria de Donald Trump en la elección presidencial estadounidense.

El actor mexicano Gael García Bernal fue de los primeros en reaccionar en Twitter, donde expresó su disgusto por los resultados.

Construyan su pinche pared. La historia se hará cargo del plan fallido pa que México pague. Y para abrir los agujeros que siempre habrá. — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 9 de noviembre de 2016

Antes de dormir: We are gonna make such a come back! Desde lo más pequeño, la vuelta que le vamos a dar a esto será espectacular. — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 9 de noviembre de 2016

La actriz venezolana-estadounidense Alicia Machado expuso públicamente su tristeza. Quien lograra la corona de Miss Universo en el año 1996 participó activamente de la campaña de Clinton luego de las polémicas declaraciones que Trump hiciera en su contra.

En una serie de entrevistas y declaraciones, el ahora mandatario norteamericano calificó a la modelo de “Miss Piggy” (señorita cerdita) y “Miss housekeeping” (señorita encargada de la limpieza) debido a su origen latino.

Muy triste el triunfo del odio y la división sigo adelante con mis proyectos y mi responsabilidad de criar a un buen ser humano! Bendiciones — Alicia Machado (@machadooficial) 9 de noviembre de 2016

“Una nueva hoguera se ha encendido. Nunca abandonaremos. Nunca dejaremos EE.UU.”, tuiteó Madonna.

A New Fire Is Lit 🔥 We Never Give Up. 🔥We Never Give In’ 🇺🇸 pic.twitter.com/CM4PAnR1nj — Madonna (@Madonna) 9 de noviembre de 2016

La artista Katy Perry, prominente simpatizante de Hillary Clinton, tuiteó que lloraría esta noche:

Gonna cry my false eye lashes off tonight. ❤️🙏🏼🇺🇸 — KATY PERRY (@katyperry) 9 de noviembre de 2016

http://www.msn.com/es-xl/noticias/uselection/elecciones-2016-la-reacci%C3%B3n-de-las-celebrities/ss-AAk5gR8?li=AAgh0dF

Para el actor famoso por interpretar a Captain América en las películas de Marvel, lo ocurrido es una “vergüenza para América”. “Hemos dejado que una persona llena de odio lidere nuestra nación. Hemos dejado que un bully guíe nuestro camino. Estoy devastado”, escribió el actor.