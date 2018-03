Simón Rondón es un venezolano que estudió ingeniería de minas y tiene un masterado en finanzas, pero ahora su vida se la gana gracias a la música.

Rondón saltó a la fama en internet gracias a un video que se volvió viral en poco tiempo. Él, al igual que otros venezolanos, salió de su país en búsqueda de mejores días.

Al no encontrar opciones, se dedicó a tocar su violín. Fue la interpretación de la canción “Despacito” de Luis Fonsi lo que ayudó a este venezolano.

El video ha su perado los 9 millones de reproducciones en Facebook en dos semanas y Rondón, que interpretó la versión instrumental de la canción ‘Despacito’, obtuvo una lluvia de comentarios positivos por su talento.

En entrevista con CNN, desde Madrid, Rondón afirmó: “La verdad es que todo ha sido una muy grata sorpresa e inesperada totalmente. Vi que el video ya tenía 2 millones de reproducciones (en dos días) y dije ‘wow, no puede ser, es imposible’”.

Actualmente tiene 31 años —que fue músico durante 15 años— llegó a España a finales de 2016 motivado por “la necesidad personal” de cumplir su sueño de llevar su música a muchas personas.

En 2014, Rondón fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en el tejido linfático con el que luchó por un año.

“Fue un año muy duro”, recuerda Rondón. “Cuando me reincorporo al trabajo me doy cuenta de que no me sentía lleno porque me faltaba algo; que mi vida estaba corriendo de una forma muy rápida y no la estaba disfrutando de la forma que quería”, dice.

Fue entonces que “Dije… me voy del país y voy a tratar de ser lo que siempre quise ser que es (ser) músico y voy a tratar de llegarles a las personas con mi música”, recuerda.

Desde finales de enero de este año toca en la estación del metro del centro de Madrid. Ahora su música ha salido de ese espacio para dar la vuelta al mundo.