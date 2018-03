Nintendo anunció el martes que el popular videojuego de carreras Mario Kart tendrá una versión para móviles.

La compañía japonesa de videojuegos no dio muchos detalles sobre el juego, pero lo que sí se sabe es que se llamará Mario Kart Tour y estará disponible en teléfonos Android e iOS.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1 de febrero de 2018